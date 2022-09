Großes Strohlager bei Neustadt-Glewe steht in Flammen

Stand: 08.09.2022 13:47 Uhr

In der Nähe von Neustadt-Glewe ist ein mehrere Hundert Meter langes Strohlager in Brand geraten. Die Flammen griffen am Donnerstagvormittag nach Angaben der Polizei bereits auf das gesamte Freilager über.