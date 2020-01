Stand: 15.01.2020 11:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

Großer Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr

Die Gewerkschaft ver.di will am Donnerstag den Bus- und Straßenbahnverkehr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommern bestreiken. Betroffen ist auch der Schülerverkehr. Hintergrund ist ein Streit um höhere Löhne. Etwa 900 Beschäftigte werden sich an dem Warnstreik beteiligen, sagte ver.di-Verhandlungsführer Karl Heinz Pliete von ver.di. Von Betriebsbeginn bis etwa 10 Uhr sollen Busse und Bahnen in den Depots bleiben.

Auswirkungen zum Teil noch unklar

Die Streikankündigung von ver.di habe die meisten Verkehrsbetriebe erst am Mittwochmorgen erreicht, sagt der Geschäftsführer der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft, Torsten Grahn. Deshalb sei noch unklar, wie sich der Streik insgesamt auf den Fahrbetrieb auswirken werde.

Ländlicher Raum und Rostock besonders betroffen

Klar ist bereits, dass besonders die Stadt Rostock und Verbindungen im ländlichen Raum betroffen sind. Im Stadtverkehr in Schwerin, Neubrandenburg und Neustrelitz soll dagegen alles planmäßig laufen. Auch bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald wird laut ver.di nicht gestreikt, da der Betrieb nicht in die Tarifverhandlungen eingebunden ist.

Gewerkschaft verweist auf Ost-West-Gehaltsunterschied

Hintergrund ist, dass ver.di für die Fahrerinnen und Fahrer mehr Geld fordert: rund zwei Euro pro Stunde und weitere 100 Euro mehr im Monat. Busfahrer in Mecklenburg Vorpommern verdienen laut ver.di etwa 250 Euro weniger im Monat als ihre Kollegen in Schleswig-Holstein. Das sei 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr hinzunehmen, so Gewerkschafter Pliete. Die Arbeitgeber wollten nach seinen Angaben in der ersten Verhandlungsrunde nicht über eine Einmalzahlung von 700 Euro hinausgehen.

Arbeitgeberverband: Lohnforderungen nicht tragbar

Der kommunale Arbeitgeberverband kritisiert den angekündigten Streik im öffentlichen Nahverkehr. Geschäftsführerin Gabriele Axmann sagte, dass die Lohnforderungen wirtschaftlich nicht tragbar seien. Sie führten zu Fahrpreiserhöhungen und schlechteren Angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.01.2020 | 10:00 Uhr