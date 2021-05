"Großer Stein" in Altentreptow: Hebung wird fortgesetzt Stand: 07.05.2021 06:24 Uhr In Altentreptow bei Neubrandenburg wird heute die Höherlegung des "Großen Steins" fortgesetzt. Für den fünf Meter hohen und 400 Tonnen schweren Findling wurde eigens eine tonnenschwere Stahlkonstruktion gebaut.

In dem Ort im Kreis Mecklenburgische Seenplatte hatte am Donnerstag die Hebung des riesigen Granitblocks begonnen. Nach gut einer Stunde Arbeit mit vier hydraulischen Hochleistungspressen bewegte sich der "Große Stein" - ein rund 400 Tonnen schweres Naturdenkmal - am Mittag nach oben. "Er schwebt", rief Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) und stieß mit Bauleiter Roland Thoma mit Sekt an. Die Gläser wurden dann gegen den Granitriesen geworfen. Bis zum Abend war er rund zwei Meter angehoben worden. Die endgültige Höhe soll im Laufe des Tages erreicht werden.

"Großer Stein" soll in ganzer Pracht aus dem Boden ragen

Der "Große Stein" soll insgesamt um gut 2,50 Meter angehoben werden. Altentreptow verspricht sich dadurch einen Besuchermagneten im sanierten Park am Klosterberg. Initiiert hat die Aktion die Stadtvertretung von Altentreptow. Der Riesenfindling mit den Ausmaßen eines Einfamilienhauses ragte bisher nur etwa zur Hälfte seiner Höhe aus dem Boden. Er ist etwa acht Meter lang und fünf Meter hoch. Für die Hebung wurden Fundamente gegossen und eine tonnenschwere Stahlkonstruktion gebaut, an der zwei reißfeste Spezialgurte hängen, die unter dem Koloss hindurchgezogen wurden. Hydraulische Pressen, die sonst bei Brückenanhebungen benutzt werden, hieven den Findling samt Konstruktion langsam hoch.

VIDEO: Realer Irrsinn: Steinhöherlegung in Altentreptow (3 Min)

Altentreptower Stein auf Platz zwei der Findlinge in Deutschland

Der Stein gilt als zweitgrößter Findling der nördlichen Eiszeiten auf dem deutschen Festland. Er ist nach Angaben von Karsten Schütz vom Geologischen Landesamt MV etwa zwei Milliarden Jahre alt und kam mit der Weichsel-Eiszeit vor etwa 25.000 Jahren aus Schweden in die Region. Der bisher größte Findling an Land ist laut Schütz der "Kleine Markgrafenstein" in Rauen südlich von Berlin mit 180 Kubikmetern und einem Gewicht von 470 Tonnen. Auf Rang drei liegt der "Alte Schwede", der in Hamburg 1999 aus der Elbe geborgen wurde und auf 217 Tonnen Gewicht kommt. Als größter Riesen-Findling wird der Buskam vor der Küste Rügens eingeschätzt, der aber im Ostseewasser liegt und nur oberflächlich herausragt. Seine Maße werden mit 200 Kubikmeter Volumen und 550 Tonnen Gewicht angegeben.

Bund der Steuerzahler kritisiert Geldverschwendung

In die Verschönerung des Klosterparks in Altentreptow sollen insgesamt rund 1,3 Millionen Euro fließen. Allein die Kosten für die Findlings-Hebung wurden zuletzt mit 264.000 Euro beziffert und liegen damit deutlich höher als ursprünglich veranschlagt. Die Maßnahme wird mit je 70.000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds und dem Strategiefonds MV gefördert. Der Eigenanteil der Kommune erhöhte sich von 40.000 auf aktuell knapp 124.000 Euro. Der Bund der Steuerzahler hatte die Hebung als "Verschwendung von Steuergeldern" kritisiert. Das Projekt wurde ins "Schwarzbuch" aufgenommen. Die Kostensteigerungen bei der Steinhebung würden "einen deutlichen Einfluss" auf das Gesamtprojekt zur Entwicklung des Klosterberges haben, so die Landesgeschäftsführerin des Bundes der Steuerzahler, Diana Behr.

