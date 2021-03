Stand: 24.03.2021 12:00 Uhr Großeinsatz der Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ein Polizeieinsatz am Mittwochmorgen hat unter anderem in Eggesin und Penkun (beide Landkreis Vorpommern-Greifswald) für Aufsehen gesorgt. Mehr als 100 Polizeibeamte haben Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Auslöser ist der Verdacht gegen einen 61-jährigen Deutschen aus der Region und seinen Betreuungsverein. Der Mann wird beschuldigt, in seiner beruflichen Funktion über einen mehrjährigen Zeitraum Betrugsstraftaten unter anderem zum Nachteil von Ämtern begangen zu haben. Er soll sich dadurch bereichert haben, die Rede ist von mehreren zehntausend Euro. Zudem werden ihm Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen hat die Polizei unter anderem Geschäftsunterlagen sowie Datenträger und Speichermedien sichergestellt. In dem Zusammenhang wurden auch Identitäten sowie der jeweilige Aufenthaltsstatus mehrerer Personen überprüft. | 24.03.2021 12:00