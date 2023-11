Großeinsatz an Neubrandenburger Schule: Fast 50 Kinder verletzt Stand: 22.11.2023 17:42 Uhr Nachdem bereits in der vergangenen Woche eine Schule in Neubrandenburg wegen Atemwegsbeschwerden von Kindern evakuiert wurde, wurde nun erneut eine Schule wegen ähnlicher Beschwerden geräumt. Rettungskräfte waren mit Hubschrauber und Katastrophenschutz vor Ort, die Ursache ist noch nicht bekannt.

Am Mittwochmorgen sind in Neubrandenburg erneut Rettungskräfte an eine Schule gerufen worden. Nach ersten Informationen der Polizei gegenüber NDR 1 Radio MV klagten 47 Schülerinnen und Schüler in der Neubrandenburger Südstadt über Atemwegsbeschwerden. Die Schüler der elften und fünften Klasse wurden zum Zeitpunkt der ersten Beschwerden in zwei unterschiedlichen Klassenräumen unterrichtet. Drei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden und gelten den Angaben zufolge als schwer verletzt. Sie schweben aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin bei NDR MV Live sagte. Elf Schüler konnten nach ärztlichen Untersuchungen zurück nach Hause, 33 Kinder mit Symptomen wurden nach medizinischer Erstversorgung mit entsprechenden Handlungsanweisungen an ihre Eltern übergeben. Der Unterricht soll erst am Donnerstag fortgesetzt werden. Auslöser und Ursache der Atemwegsbeschwerden sind bislang unklar, die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Bislang seien aber keine gefährlichen Stoffe oder Gase festgestellt worden. Den Angaben zufolge waren Notärzte sowie zwei Katastrophenschutzzüge im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Zweite Evakuierung innerhalb einer Woche

Erst am vergangenen Freitag war eine Grundschule im Neubrandenburger Reitbahnviertel wegen eines ähnlichen Rettungseinsatzes evakuiert worden. Dort traten die ersten Beschwerden bei Kindern und Lehrkräften im Speisesaal auf. Die Ursache konnte auch hier bislang nicht ermittelt werden. Fest steht laut Polizei jedoch, dass in der Schule keine gefährlichen Gase oder Flüssigkeiten ausgetreten waren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Der Polizeisprecherin zufolge prüfen die Ermittler außerdem, ob der aktuelle Fall eine Nachahmungstat sein könnte.

