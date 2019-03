Stand: 27.03.2019 07:31 Uhr

Großeinsatz: Reetdachhaus auf Wieck brennt nieder

Beim Brand eines Reetdachhauses und einer Scheune in Wieck auf dem Darß ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sachschaden von 350.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach um 1.40 Uhr zunächst ein Feuer in der Scheune aus. Die Bewohner hatten es selbst entdeckt, sofort die Feuerwehr alarmiert und das Haus verlassen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf das angrenzende reetgedeckte Wohnhaus übergegriffen.

Reetdachhaus und Scheune komplett niedergebrannt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wieck, Zingst, Prerow, Born, Barth, Dierhagen, Wustrow und Ahrenshoop wurden zum Einsatzort gerufen. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten geriet noch ein weiteres, danebenstehendes Ferienhaus in Brand. Die Scheune und das Reetdachhaus brannten vollständig nieder.

Brandursache derzeit noch unklar

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Mittwochmorgen. Ein Brandursachenexperte soll nun den Grund für das Feuer ermitteln.

Weitere Informationen 17 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.03.2019 | 07:00 Uhr