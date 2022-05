Stand: 20.05.2022 07:54 Uhr Großeinsatz: Jetski-Fahrer fährt sich auf Peenestrom fest

Ein Jetski-Fahrer hat sich bei einem Ausflug zur Insel Ruden auf dem Peenestrom festgefahren und so einen stundenlangen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Freitag sagte, endete die Suche nach dem 50-jährigen Wassermotorradpiloten in der Morgendämmerung glücklich. Die Besatzung eines Rettungskreuzers entdeckte den leicht unterkühlten Mann mit seinem beschädigten Jetski an einer Tonne unweit des Peenemünder Hakens nördlich von Usedom (Vorpommern-Greifswald). | 20.05.2022 07:54