Große Probleme bei Homeschooling in MV Stand: 16.12.2020 15:58 Uhr Der erste Tag des harten Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern führt offenbar zu massiven Problemen bei der Unterrichtsversorgung der Schüler. Bei der Internetplattform itslearning gibt es erhebliche Einschränkungen in der Nutzung.

Die Plattform itslearning soll eigentlich die Schüler zu Hause mit Unterrichtsstoff versorgen. Das Bildungsministerium will mit der Software die Digitalisierung des Schulunterrichts voranbringen. Mehr als 300 staatliche Schulen im Nordosten nutzen die Plattform, um Schülern Lerninhalte anzubieten oder umgekehrt Schülern den Kontakt zu den Lehrern zu ermöglichen.

Schüler konnten sich nicht anmelden

Doch in den vergangenen Tagen ist dieses System nach NDR Informationen zusammengebrochen. Seit Montag gebe es Ausfälle bei der Internetplattform, so die Vorsitzende der Schulleitervereinigung im Land, Heike Walter. Am Mittwochmorgen sei dann sogar stundenlang gar nichts mehr gegangen. "Ich war sehr, sehr wütend darüber, weil wir in den letzten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht haben, alle Kinder in diese Lernplattform einzubinden", so Walter zu NDR 1 Radio MV.

Das Bildungsministerium hat die Schulen darüber informiert, dass es Einschränkungen gebe. Der Server sei wegen der vielen Zugriffe an seine Grenzen gestoßen, hieß es am Mittwoch aus dem Bildungsministerium. Man arbeite an einer Lösung. Schüler berichteten, dass sie sich nicht anmelden konnten, Lehrer konnten keine Aufgaben einstellen. Zudem sei die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern nicht möglich gewesen. Mittlerweile soll die Plattform aber zumindest teilweise wieder erreichbar sein. Seit heute sind fast alle Schüler des Landes aufgefordert, von zu Hause zu lernen.

Opposition: Armutszeugnis für die Landesregierung

Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Jens-Holger Schneider, bezeichnete den Ausfall der Plattform als "Armutszeugnis" für die Landesregierung. Sie habe monatelang Zeit gehabt, eine funktionierende und belastbare Lernplattform einzurichten. Bei seiner "ureigensten Aufgabe", den Schulbetrieb sicherzustellen, habe das Bildungsministerium versagt.



