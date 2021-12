Große Nachfrage beim Impfzentrum Rostock-Laage über die Feiertage Stand: 26.12.2021 12:57 Uhr Im Impfzentrum in Rostock-Laage haben sich viele Menschen über die Feiertage gegen das Corona-Virus impfen lassen. Es sind insgesamt rund 1.300 Menschen vor Ort gewesen.

An allen drei Tagen war die Nachfrage nach einer Impfung gegen das Corona-Virus sehr hoch. Im Impfzentrum in Rostock-Laage haben sich rund 1.300 Menschen über die Feiertage impfen lassen. Es war landesweit das einzige Impfzentrum, dass geöffnet hatte. An den drei Tagen wurde jeweils zwischen acht und zwölf Uhr geimpft.

Hauptsächlich Booster-Impfungen

Am ersten und zweiten Weihnachtstag blieben die Mitarbeiter sogar eine Stunde länger, weil der Andrang so groß war. Hauptsächlich wurden laut Mitarbeiterin Julia Gothan Drittimpfungen sogenannte "Booster" gegeben. Es gab rund zehn Erstimpfungen pro Tag. Die Aktion sei laut Gothan ein Erfolg.

Engagiertes Team in Rostock-Laage

Laut dem Vizelandrat des Kreises Rostock, Stephan Meyer, waren täglich drei Impfärzte, Helfer für die Dokumentationen und den Einlass, vier Soldaten der Bundeswehr und der Impfmanager im Einsatz. "Das ist eine relativ kurzfristige Angelegenheit gewesen und da ich dort ein sehr engagiertes Team habe, habe ich einfach nur gefragt, welche Ärzte bereit wären, und es haben sich drei Ärzte gefunden, auch über die Feiertage dort zu impfen, das hat mich sehr froh gestimmt", so der stellvertretende Landrat Meyer. Täglich haben rund 15 Menschen über die Weihnachtstage im Impfzentrum gearbeitet.

Öffnung zu Silvester und Neujahr steht noch aus

Es stehe noch nicht fest, ob das Impfzentrum auch zu Silvester und Neujahr öffnen wird. Laut Meyer sei die Nachfrage hoch. Für Montag gebe es bereits über 1.000 Anmeldungen für eine Impfung. Generell ist das Impfzentrum in Rostock-Laage montags bis donnerstags zwischen neun bis 17 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.12.2021 | 12:10 Uhr