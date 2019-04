Stand: 03.04.2019 18:28 Uhr

Große Mengen Kokain in Supermarkt-Bananenkisten

Erneut sind in Mecklenburg-Vorpommern große Mengen Kokain in Obstbehältern einer Supermarktkette entdeckt worden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) handelt es sich um eine Gesamtmenge von knapp einer halben Tonne "Ich bin mir sehr sicher, dass das die größte Menge Kokain ist, die jemals in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden ist", sagte eine LKA-Sprecherin.

Mitarbeiter in mehreren Filialen entdeckten die Drogen

Die Drogen seien in Bananenkartons zwischen den Früchten versteckt gewesen - in kleine Päckchen verpackt. Mitarbeiter der Discounterkette hatten sie am Mittwochmorgen in Discounter-Filialen entdeckt und die Polizei informiert. Beamte stellten die Drogen dann in sechs über das Land verteilten Filialen des Discounters sowie im Auslieferungslager nahe Rostock fest.

Ursprung wohl Lateinamerika

Die Substanzen seien gewogen worden und würden nun auf ihre Reinheit überprüft, sagte die LKA-Sprecherin. Es sei davon auszugehen, dass die Bananen per Schiff von Lateinamerika nach Deutschland geliefert wurden. Weitere Details wollte die LKA-Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt in dem Fall.

2018: Rund 110 Kilogramm Kokain in Warenlager in Valluhn

Bereits im Frühjahr 2018 waren im Warenlager einer Lebensmittelhandelskette in Valluhn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) rund 110 Kilogramm Kokain in Ananaskisten entdeckt worden. Es war einer der bis dato größten Rauschgiftfunde im Nordosten. Die Drogen hatten einen Marktwert von über fünf Millionen Euro. Sie stammten aus Costa Rica.

