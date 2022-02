Großbrand in Grevesmühlener Firma durch technischen Defekt Stand: 16.02.2022 15:00 Uhr Bei einem Feuer in einer Innenausbau-Firma in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) sind nach Polizeiangaben acht Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brach der Brand am Montagvormittag in einem Gebäude der Firma in einem Gewerbegebiet aus.

Der Großbrand in einer Innenausbau-Firma in Grevesmühlen am Montag ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das haben Untersuchungen des Brandgutachters ergeben. Um welche Art technischen Defektes es sich genau gehandelt hat, konnte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Millionenschaden verursacht

Bei dem Brand waren acht Menschen leicht verletzt worden. Bis zu 100 Feuerwehrleute von zehn Wehren aus der Umgebung beteiligten sich am Löscheinsatz. Die abgebrannte Lagerhalle ist rund 600 Quadratmeter groß. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens einer Million Euro.

