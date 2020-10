Großbrand Ludwigslust: Gutachter hat Ursache nicht gefunden Stand: 02.10.2020 11:34 Uhr Die Ursache für den Großbrand bei einer Müllentsorgungsfirma bei Ludwigslust ist weiter unklar. Laut Polizei hat ein Brandgutachter das Gelände bereits untersucht, ist aber nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.

Das Feuer bei einem Müllentsorger hat in Ludwigslust einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Mehr als 120 Feuerwehrleute brachten das Feuer am Donnerstag unter Kontrolle. Laut Polizei war der Brand in der Nacht zu Donnerstag gegen 23 Uhr gemeldet worden. Nach etwa 15 Stunden hatten mehr als 120 Feuerwehrleute die Flammen gelöscht, die Brandwache übernahm die Entsorgungsfirma selbst. Menschen wurden nicht verletzt. "Zum Glück ist nicht noch mehr abgebrannt", sagte Ludwigslusts Bürgermeister Reinhard Mach (parteilos).

Brandursache unklar

Die Brandursache blieb bis zum Nachmittag unklar. Ein Brandgutachter sollte sich das Gelände aber noch ansehen. Einbruchsspuren wurden laut Polizei bisher nicht gefunden. Möglich sei eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung oder auch eine Selbstentzündung. Nach ersten Ermittlungen brannten anfangs mehrere Container mit Restmüll und auch gepresste Ballen aus Altpapier und Kunststoff, die unter einem Dach gelagert waren.

Feuerwehr verhindert Übergreifen des Brandes

Mehrere Firmenfahrzeuge auf dem Gelände brannten ebenfalls - zwei Radlader, ein Bagger und ein Lkw. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Firmengebäude übergreift. Dort lagern unter anderem Gasflaschen. Da nicht klar war, ob gesundheitsgefährdende Stoffe durch den Brand freigesetzt werden, wurden Anwohner in der Stadt Ludwigslust aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

