Stand: 07.11.2020 16:16 Uhr Groß Zastrow: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen

Bei einem Verkehrsunfall bei Groß Zastrow (Landkreis Vorpommern Greifswald) sind am Sonnabendvormittag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er und die Beifahrerin erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus mussten. Nur wenige Stunden zuvor war auf der gleichen Landstraße wenige Kilometer weiter nördlich ein 74-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich schwer. | 07.11.2020 16:16