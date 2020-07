Stand: 27.07.2020 17:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Groß Vielen: Jäger bei Jagdunfall schwer verletzt

Ein 70-jähriger Jäger ist am Wochenende in Groß Vielen bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) durch einen Schuss lebensbedrohlich verletzt worden. Er war gemeinsam mit einem 59-Jährigen unterwegs. Als sie nach der Jagd am späten Abend die Waffen in ihren Wagen legten, löste sich ein Schuss, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Nach einer Notoperation sei der Mann außer Lebensgefahr, hieß es. Da noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, aus welcher Waffe der Schuss fiel, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. | 27.07.2020 17:21