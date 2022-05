Stand: 22.05.2022 17:47 Uhr Groß Viegeln: Springreiterin Irma Karlsson gewinnt Großen Preis

Die schwedische Springreiterin Irma Karlsson hat beim internationalen Springturnier in Groß Viegeln bei Rostock den Großen Preis gewonnen und damit 25.000 Euro Preisgeld. Mit ihrem Wallach "Chacconu" war sie im Stechen der besten Sechs die Schnellste ohne Fehler. Bester einheimischer Reiter beim Turnier auf der Anlage von Profi Holger Wulschner war André Thieme aus Plau am See auf Platz 14 mit "Conacco". Den Wallach hatte der Europameister auch mit auf seiner mehrwöchigen Florida-Reise, zu sehen am Abend in der Sportclub Story um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen - und bereits jetzt in der ARD Mediathek. | 22.05.2022 17:47

