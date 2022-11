Stand: 15.11.2022 07:22 Uhr Groß Teetzleben: Brand zerstört ehemaligen Kuhstall

In Groß Teetzleben bei Neubrandenburg ist ein leerstehender früherer Kuhstall bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer war gegen halb vier in der Nacht zu Dienstag gemeldet worden. Mehrere Wehren der Umgebung waren im Einsatz. Auch ein in dem Stall abgestellter Traktor wurde zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

