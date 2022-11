Stand: 21.11.2022 15:24 Uhr Groß Strömkendorf: Brandruine soll verkauft werden

Nachdem das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzte Hotel "Schäfereck" in Groß Strömkendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) durch ein Feuer im Oktober zerstört wurde, will der Eigentümer das Anwesen verkaufen. Allerdings sei ein Wiederaufbau Bedingung für die Auszahlung der Versicherungssumme, sagte Jürgen Lentz der Deutschen Presse-Agentur. Er werde die Versicherungssumme an den Käufer abtreten. Sollte er jedoch keinen Käufer finden, werde er das Hotel selbst wieder aufbauen, so Lentz. In der vergangenen Woche hatte die Polizei einen tatverdächtigen Feuerwehrmann verhaftet. Er soll für mehrere Brände in der Gegend verantwortlich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.11.2022 | 16:30 Uhr