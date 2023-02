Stand: 13.02.2023 07:13 Uhr Groß Salitz: Hoher Schaden bei Einbruch in Agrarfirma

In Groß Salitz bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind Diebe in einen Agrarbetrieb eingebrochen und haben hochwertige Technik im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich am Wochenende Zutritt zu dem Grundstück und bauten die Geräte aus abgestellten Maschinen aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

