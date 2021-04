Stand: 24.04.2021 12:22 Uhr Groß Polzin: Scheune abgebrannt, Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Brand in einer leerstehenden Scheune in Groß Polzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Ursachenermittler komme nicht zum Einsatz, sagte ein Polizeisprecher zu NDR 1 Radio MV. Am Freitagabend war die Scheune in Flammen aufgegangen. Rund 70 Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden mussten zum Löschen ausrücken. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. | 24.04.2021 12:22

