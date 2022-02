Stand: 24.02.2022 15:54 Uhr Groß Polzin: Lagerhalle eines Schrotthandels brennt

Die Lagerhalle eines Schrotthandels im Ortsteil Quilow steht seit dem Mittag in Flammen. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte sind vor Ort. In der Lagerhalle befinden sich unter anderem Autoteile, Altreifen, Altbenzin sowie Heizungsteile und diverse Werkzeuge, die in Brand geraten sind. Zudem wurden rund 50 Solarpaneele auf dem Dach der Lagerhalle durch das Feuer zerstört. Der Betreiber schätzt den Schaden daher derzeit auf etwa 200.000 Euro. Die L 263 ist derzeit voll gesperrt und die Löscharbeiten dauern an. | 24.02.2022 15:53