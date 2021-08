Stand: 15.08.2021 07:03 Uhr Groß Mohrdorf: 250.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand in Groß Mohrdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Ein Zeuge hatte die Flammen am Sonnabendnachmittag bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Eine Frau kam mit einem Schock ins Krankenhaus. 65 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. | 15.08.2021 07:03