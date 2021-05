Stand: 24.05.2021 15:30 Uhr Groß Milzow: Zeugensuche nach Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln

Unbekannte Täter sind über Pfingsten in Groß Milzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in einen Landwirtschaftsbetrieb eingebrochen. Sie stahlen dort aus den Lagerhallen Planzenschutzmittel im Wert von rund 35.000 Euro. Die Diebe zerstörten Überwachungskameras und andere Sicherheitseinrichtungen. Dabei entstand ein weiterer Schaden in Höhe von 5.500 Euro. Nach Angaben der Polizei brauchten die Täter für den Abtransport der insgesamt 900 Kanister ein größeres Fahrzeug. Sie bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer zwischen Sonnabend und Montagmorgen etwas Verdächtiges in Groß Milzow bemerkt hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden. | 24.05.2021 15:30