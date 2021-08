Stand: 16.08.2021 17:30 Uhr Groß Lüsewitz: Gelände nach Gülleflut beräumt

Gut eine Woche nach dem Auslaufen von Millionen Litern Gülle in Groß Lüsewitz im Landkreis Rostock ist die Beräumung der Schäden weitgehend abgeschlossen. Das sagte der Geschäftsführer der betroffenen Landwirtschaft. Unklar ist noch, wer den Absperrhahn in der Nacht vom 7. zum 8. August geöffnet und die Fäkalienflut verursacht hat. Die Ermittlungen wegen Boden- und Gewässerverunreinigung dauern an, sagte eine Polizeisprecherin in Güstrow. Die stinkende Flüssigkeit überschwemmte mehrere Senken, etwa zehn Kleingärten und eine Kläranlage. Die Schadenshöhe ist noch unklar. | 16.08.2021 17:30