Stand: 28.07.2020 13:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Groß Luckow: Weiterer Agrarbetrieb von Einbruch betroffen

Nach dem Einbruch in einen Agrarbetrieb in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am vergangenen Wochenende hat nun ein weiterer betroffener Betrieb in Groß Luckow bei der Polizei Anzeige erstattet. Auch hier hatten es die Diebe auf hochwertige Computertechnik abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Gestohlen wurden insgesamt drei GPS-Antennen und sechs Bordcomputer. Der Gesamtschaden wird auf gut 55.000 Euro geschätzt. | 28.07.2020 13:38