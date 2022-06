Stand: 04.06.2022 10:26 Uhr Groß Laasch: Auto prallt frontal gegen Baum und fängt Feuer

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei bei Groß Laasch (Ludwigslust-Parchim) den verletzten Fahrer eines brennenden Unfallwagens gefunden. Zeugen hatten das in voller Ausdehnung brennende Auto am Freitagabend bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Es war anscheinend von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Mittels Wärmebildkamera gelang es schließlich einem Polizeihubschrauber, den Mann etwa 500 Meter entfernt zu entdecken. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | 04.06.2022 10:25