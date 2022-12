Stand: 18.12.2022 17:01 Uhr Groß Bützin: Feuer in Reihenhaus - Haus vorerst unbewohnbar

Ein Feuer ist am Sonntag in einem Reihenhaus in Groß Bützin im Landkreis Rostock ausgebrochen. Laut Polizei war zunächst der Strom im Haus ausgefallen, wodurch einem Bewohner der Schwelbrand zwischen Dach und Dämmung des Gebäudes auffiel. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen alle Bewohner schon vor dem Haus - hierbei handelt es sich um 11 Erwachsene und sieben Kinder. Ihre Unterbringung wird derzeit organisiert, da das Haus den Angaben zufolge für einige Zeit nicht bewohnbar sein wird. Das Feuer wird derzeit noch gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

