Größtes Verlegeschiff wechselt zu anderer Ostsee-Pipeline Stand: 11.05.2021 12:11 Uhr Das weltgrößte Konstruktionsschiff arbeitet jetzt an der Verlegung der Baltic Pipe, die künftig ein norwegisches Gasfeld mit Polen verbinden soll. Das teilte die dänische Energiebehörde mit.

Ursprünglich war das 477 Meter lange und 123 Meter breite Schiff für Nord Stream 2 vor der Insel Rügen im Einsatz. Nach dem Erlass von Sanktionen durch die US-Regierung im Dezember 2019 verließ die "Pioneering Spirit" die Nord Stream 2-Baustelle. Die Verlegearbeiten haben unterdessen die russischen Schiffe "Fortuna" und "Akademik Tscherski" übernommen. Beide zusammen schaffen je nach Witterung mehrere hundert Meter Rohrverlegung am Tag während die "Pioneering Spirit" bis zu drei Kilometer täglich am Meeresgrund verlegen kann.

Nord Stream 2 und die Baltic Pipe kreuzen sich

Die Baltic Pipe ist ein Projekt, mit dem sich Polen von russischen Erdgaslieferungen unabhängig machen will. Die Gasleitung führt von der Nordsee quer durch Dänemark und die westliche Ostsee bis nach Hinterpommern. Auch bei diesem skandinavisch-polnischen Projekt ist Mukran in Sassnitz auf Rügen ein wichtiger Service Hafen. Nord Stream 2 und die Baltic Pipe werden sich zwischen Rügen und Bornholm kreuzen. Nach Angaben beider Konsortien ist das technisch kein Problem. Dem russischen Botschafter in Berlin zufolge soll Nord Stream 2 noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme der Baltic Pipe ist ein Jahr später geplant.

