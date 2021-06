Größter Windpark der Ostsee ist fertig Stand: 07.06.2021 15:16 Uhr Krigersflak, der nach Leistung bislang größte Windpark der Ostsee ist fertig. Am Wochenende wurde das letzte von 72 Windrädern installiert. Bis zum Ende des Jahres soll der Windpark seine volle Kapazität erreichen.

Videos 3 Min Ostsee-Stromnetz: Vorzeigeprojekt für die Energiewende Deutsche und dänische Windparks sind künftig miteinander verbunden - auch ein Testlauf für Energieinseln auf der Ostsee. 3 Min

Krigersflak liegt weit draußen in der Ostsee, nicht sichtbar von Land aus im Dreiländereck, wo sich die Gewässer von Deutschland, Dänemark und Schweden treffen. Der Windpark soll bis zum Ende des Jahres seine volle Kapazität von 600 Megawatt erreichen. Das entspricht der Leistung des Rostocker Kohlekraftwerkes und reicht für die Versorgung von 600.000 Haushalten. Krigersflak ist sowohl an das dänische als auch an das deutsche Stromnetz angebunden. Damit bildet der Windpark den Kern des weltweit ersten internationalen Stromnetzes, das ausschließlich durch Off-Shore Windenergie gespeist wird.

Rund 40 Kilometer vor der Küste Rügens

Die Bauarbeiten für Krigersflak begannen im Februar 2020. Die Fundamente wurden bei EEW-SPC in Rostock gebaut, die Turbinen stammen von Siemens / Gamesa und wurden in Dänemark produziert. Die gesamte Anlage hat mehr als eine Milliarde Euro gekostet. Der kürzeste Abstand des Parks zu den Inseln Rügen und Møn beträgt jeweils 40 Kilometer. Die südschwedische Küste ist 30 Kilometer entfernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.06.2021 | 17:00 Uhr