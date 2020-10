Grippeschutzimpfung: Kein Engpass beim Impfstoff in MV Stand: 21.10.2020 16:02 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist die Nachfrage nach der Grippeschutzimpfung in diesem Jahr gestiegen. Einen Impfstoff-Engpass gebe es aber nicht.

Mit eindringlichen Appellen haben Politiker und Mediziner dazu aufgerufen, sich angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Denn dadurch könne sich das Risiko einer Doppelinfektion verringern, hieß es. Doch nun warnten erste Ärzte: Der Impfstoff werde nicht reichen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sei das Interesse an einer Grippeschutzimpfung in diesem Jahr tatsächlich höher als noch im Vorjahr, erklärte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Zutz.

Es kann zu Wartezeiten kommen

Bisher hätten sich rund 25 Prozent mehr Patienten impfen lassen. Von einem Engpass könne aber noch keine Rede sein. Zwar hätten einige Praxen ihre im Frühjahr bestellten Vorräte aufgebraucht, die Patienten könnten sich aber mit einem Kassenrezept den Impfstoff in der Apotheke abholen. Allerdings kann es zu Wartezeiten kommen, da der Impfstoff schubweise ausgeliefert wird, wie es weiter hieß.

Im Notfall kann nachbestellt werden

Auch das Gesundheitsministerium sieht landesweit keine Engpässe. Insgesamt hat das Ministerium mehr als 400.000 Impfdosen geordert, die vor allem durch die Hausärzte verabreicht werden. Das seien ein Drittel mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen noch einmal 25.000 Impfdosen, mit denen die Gesundheitsämter versorgt wurden. Sollten die Bestellungen nicht ausreichen, so könne beim Bundesgesundheitsministerium oder bei den Herstellern nachbestellt werden, hieß es weiter.

