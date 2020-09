Stand: 18.09.2020 13:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grippeimpfung: Mehr Impfdosen in MV verfügbar

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr mehr Impfdosen für die Grippeschutzimpfung zur Verfügung als in den Vorjahren. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) warb auch wegen der Corona-Pandemie noch einmal dafür, sich impfen zu lassen. Wenn zur Corona-Pandemie noch eine heftige Grippewelle hinzukomme, werde das Gesundheitssystem besonders gefordert, so Glawe.

Impfung bei Menschen aus Risikogruppen wichtig

Deshalb sei es vor allem bei Menschen in den Risikogruppen wichtig, eine hohe Impfquote zu erreichen, denn bei ihnen sei die Gefahr von schweren Krankheitsverläufen am größten. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Impfbereitschaft bereits höher als in den meisten anderen Bundesländern. 56 Prozent der über 60-Jährigen haben sich hierzulande in den vergangenen Jahren impfen lassen, bundesweit waren es nur 35 Prozent.

Hausärzte und Gesundheitsämter impfen

Die meisten Menschen lassen sich bei ihrem Hausarzt impfen, aber auch die Gesundheitsämter bieten die Schutzimpfung an. Hierbei stehen in diesem Jahr etwa 25.000 Impfdosen zur Verfügung, das sind 5.000 mehr als im vergangenen Jahr. Die beste Zeit, sich impfen zu lassen, sind die Monate Oktober und November.

Weitere Informationen Grippefälle in MV gehen zurück Die Zahl der registrierten Grippefälle in MV ist zurückgegangen. Seit Oktober sind 1.362 Influenza-Infektionen gemeldet worden, deutlich weniger als in den beiden Jahren zuvor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.09.2020 | 14:00 Uhr