Stand: 11.10.2022 07:15 Uhr Grimmen: Zwei Verletzte bei Kellerbrand

Wegen eines Kellerbrands hat die Feuerwehr in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) am späten Montagabend ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Zwei Mieter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. An den Löscharbeiten waren rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Grimmen und Süderholz beteiligt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter soll jetzt nach der Brandursache suchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.10.2022 | 09:35 Uhr