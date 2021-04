Stand: 19.04.2021 05:49 Uhr Grimmen: Verfolgungsjagd mit Warnschuss und zwei verletzten Polizisten

Nach einer gefährlichen Flucht in der Region Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei einen 31-jährigen Autofahrer festgenommen. Zuvor hatte er frontal einen Streifenwagen gerammt, wobei zwei Polizisten verletzt wurden. Es sei ein Warnschuss abgegeben worden, so ein Polizeisprecher. Der flüchtige Autofahrer sollte am Sonntagmittag in der Nähe von Grammendorf kontrolliert werden, nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten. Der Wagen war ohne Kennzeichen unterwegs. Als die Beamten kamen, fuhr der Mann davon, raste teils mit mehr als 100 km/h durch Ortschaften, durchbrach eine Polizeisperre und rammte frontal einen Streifenwagen. Der Wagen des Mannes konnte schließlich gestoppt werden. Ein Drogenvortest sei positiv ausgefallen. 19.04.2021 05:48