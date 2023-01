Stand: 27.01.2023 06:25 Uhr Grimmen: Traktor-Gespann kommt ins Schleudern, Auto kracht in Anhänger

Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B194 in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt. Er war mit einem Traktor-Gespann kollidiert. Der unbeladene Anhänger des Traktors geriet beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei könnte dieser aufgrund verschmutzter Reifen ins Schleudern geraten sein. Anschließend krachte ein 54-Jährige mit seinem Auto in den Hänger. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwilligen Feuerwehr Grimmen befreit werden. Der Fahrer des Autos verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock und wurde noch am Unfallort versorgt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle für rund eine Stunde voll gesperrt.

