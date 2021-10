Stand: 22.10.2021 13:48 Uhr Grimmen: Tierpark wird saniert - Millioneninvestitionen

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen der Tierpark und angrenzende Parkanalgen verschönert werden. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit knapp neun Millionen Euro. Der Tierpark in Grimmen soll zu einem touristischen Aushängeschild für die Stadt und die Region ausgebaut werden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro. Geplant ist die Errichtung eines neuen Kassengebäudes, eines Souvenir-Shops und von Besucher-Toiletten. Für die Bereiche um den Wasserspielplatz und das Streichelgehege im Grimmener Tierpark ist ein Bistro mit überdachter Außenterrasse vorgesehen. Zahlreiche Gehege und Zaunanlagen für Huf- und Kleintiere sowie verschiedene Vogelarten sollen auf dem Gelände neu gebaut werden. Der Baubeginn ist in einem Jahr. | 22.10.2021 13:47

