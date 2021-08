Stand: 21.08.2021 11:27 Uhr Wismar: 150 Personen hielten Mahnwache für Menschen in Afghanistan ab

Auf dem Marktplatz von Wismar hat am Freitagabend eine Mahnwache für Afghanistan stattgefunden. Veranstalter und Polizei zufolge demonstrierten etwa 150 Teilnehmer. Etwa eine Stunde lang wurden Reden gehalten und Lieder gesungen. Organisiert wurde die Veranstaltung hauptsächlich von afghanischen Frauen, die sich sonst in einem Frauentreff des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes in Wismar begegnen. Auch Menschen anderer Nationen schlossen sich an. Sie wollten auf die momentane Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban aufmerksam machen. Die Demonstration verlief friedlich. | 21.08.2021 11:32