Stand: 23.09.2020 11:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grimmen: Schwere Verkehrsunfälle - Polizei sucht flüchtigen Lkw

In der Nähe von Grimmen sind bei schweren Verkehrsunfällen am frühen Mittwochmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Hinter dem Ortseingang Poggendorf in Richtung Grimmen kollidierte ein 33-jähriger Fahrer mit einem Baum. Polizeiangaben zufolge soll ein gelber Kipplaster das Fahrzeug mutmaßlich von der Straße gedrängt und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Kriminalpolizei ermittelt. Nahezu zeitgleich kam ein 18-jähriger Grimmener aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte ebenfalls mit einem Baum. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen | 23.09.2020 11:00