Stand: 09.08.2022 10:18 Uhr Grimmen: Passantin entdeckt Leiche an Feldrand

An einem Feld bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen ) hat eine Passantin am Dienstag einen Toten gefunden. Laut Polizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Identität des Mannes, die Umstände seines Todes und die Todesursache zu klären. Die Polizei prüft auch, ob es sich um einen 38-jährigen Mann handelt, der seit Anfang Juli in der Region vermisst wird. Eine sofortige Identifizierung der bekleideten Leiche sei nicht möglich gewesen, hieß es. | 09.08.2022 10:17

