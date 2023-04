Stand: 13.04.2023 07:27 Uhr Grimmen: Mecklenburg-Vorpommerns erste Landesklimakonferenz

In Grimmen findet am Donnerstag Nachmittag die erste Landesklimakonferenz in Mecklenburg-Vorpommern statt. Das Land hat sich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden. Die Weichen dafür soll ein Landesklimaschutzgesetz stellen. Insgesamt sind vier solcher Regionalkonferenzen geplant. Besprochen werden unterschiedliche Aspekte des Klimaschutzes wie Wald, Gebäude, Moore, Landwirtschaft, Industrie und Wärme. In Grimmen werden am Donnerstag Strom und Mobilität im Vordergrund stehen. Auch Bürger können bei der Konferenz ihre Meinung äußern und Vorschläge einbringen.

