Stand: 05.03.2024 06:39 Uhr Grimmen: Lkw verliert tonnenweise Fisch auf der A20

Am Montagmittag ist ein mit etwa 25 Tonnen Fisch beladener Lkw auf der A20 zwischen Grimmen und Tribsees von der Fahrbahn abgekommen. Die gesamte Ladung hat sich daraufhin über die Autobahnböschung verteilt. So sei der Fisch zu einem “Happy Meal für Möwen” geworden, schrieb die Polizei in ihrem Unfallbericht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend hinein an. Die Fahrbahn in Richtung Lübeck musste voll gesperrt werden. Der 63-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben. Die verlorene Ladung, die eigentlich in Dänemark zu Fischmehl verarbeitet werden sollte, soll heute entsorgt werden, hieß es. Zum Gesamtsachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

