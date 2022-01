Stand: 17.01.2022 05:54 Uhr Grimmen: LKW-Brand sorgt für Teilsperrung der B96

In der Nacht zum Montag ist ein LKW auf der B96 in Richtung Stralsund auf Grund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand geraten. Der 57 Jahre alte Fahrer konnte rechtzeitig anhalten und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Samtens, Rambin und Altefähr konnten den Brand löschen. Der Verkehr musste zwischenzeitlich ab- bzw. vorbeigeleitet werden. Am LKW entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. | 17.01.2022 05:54

