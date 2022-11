Stand: 14.11.2022 07:59 Uhr Grimmen: Klebeband über Straße gespannt - Auto beschädigt

Die Polizei in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Quer über die Heinrich-Heine-Straße, Höhe Kreuzungsbereich Kulturhaus "Treffpunkt Europas" war in der Nacht zu Montag Paket- und blaues Absperrband gespannt. Ein 26-Jähriger bemerkte das Hindernis in der Dunkelheit zu spät und fuhr mit seinem Auto hinein. Er blieb unverletzt, aber der Stoßfänger seines Autos ist kaputt.

