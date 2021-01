Stand: 15.01.2021 08:28 Uhr Grimmen: In Schweden gestohlene Autos gestoppt

Bundes- und Landespolizei haben auf der Autobahn 20 in Vorpommern zwei mutmaßliche Autodiebe aus Schweden gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, wurde gegen die 29 und 38 Jahre alten Männer Haftbefehle erlassen. Die je etwa 40.000 Euro teuren Autos waren am Mittwoch in Schweden zur Fahndung ausgeschrieben worden. Schon kurz danach wurden die Fahrer auf der A20 an der Anschlussstelle Bad Sülze und und an einem Autobahnparkplatz bei Grimmen gestoppt. | 15.01.2021 08:24