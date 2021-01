Grimmen: Fünf Tote nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim Stand: 07.01.2021 10:35 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenpflegeheim in Grimmen sind fünf Personen gestorben. 54 Personen sind Corona-positiv getestet worden.

Insgesamt haben sich in dem Pflegeheim Kursana in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) seit Mitte Dezember 54 Bewohner und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. Die aktuellen Fälle betreffen 31 Bewohnerinnen und Bewohner, außerdem gibt es 16 Fälle beim medizinischen Personal, sagte eine Kursana-Pressesprecherin. Die Betroffenen sind nun in Quarantäne. Da das Haus relativ groß ist, können die betroffenen Bewohner gut von den anderen getrennt werden, heißt es.

Infektionsgeschehen aufgeklärt

Wie das Virus in das Heim gelangen konnte, ist bereits bekannt, informierte eine Sprecherin des Landkreis Vorpommern-Rügen. Konkrete Auskünfte dazu gebe es aber aus Gründen des Personenschutzes nicht. Das Heim bleibt vorerst für Besucher geschlossen.

Immer wieder Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen

In Mecklenburg-Vorpommern treten immer wieder in Alten- und Pflegeheimen Corona-Neuinfektionen auf. Betroffen sind aktuell Pflegeheime in Lübz, in Lübtheen und Krenzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Auch an der Seenplatte in Stavenhagen sind Infektionsfälle in einer Pflegeeinrichtung bekannt. Zudem seien bei drei Pflegediensten in Neubrandenburg, Neustrelitz und Rosenow Corona-Fälle registriert worden. Insgesamt gibt es in Mecklenburg-Vorpommern aktuell in 23 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen.

