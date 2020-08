Stand: 28.08.2020 14:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grimmen: Frau verliert viel Geld bei Online-Liebesbetrug

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat eine Frau rund 25.000 Euro durch Liebesbetrug im Internet verloren. Sie hatte über Facebook einen angeblich in Afghanistan stationierten General kennengelernt. Für dessen Freilassung sollte sie mehrere Geldbeträge an die Vereinten Nationen (UN) überweisen. Als noch weitere Forderungen kamen, wurde die Frau stutzig und erstattete Anzeige. Die Polizei weist darauf hin, dass im Ausland stationierte Soldaten nicht von unbeteiligten Bürgern freigekauft werden können und auch kein Geld für Krankenhausaufenthalte im Kriegsgebiet "erbetteln" müssten. | 28.08.2020 14:39