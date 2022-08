Stand: 13.08.2022 15:29 Uhr Grimmen: Feldbrand auf 20 Hektar bei Erntearbeiten

Bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Sonnabendmittag eine Getreidefeld gebrannt. Das Feuer war laut Polizei bei Erntearbeiten ausgebrochen, hervorgerufen durch einen technischen Defekt an einem Mähdrescher. Rund 20 Hektar standen an der B194 zwischen Abtshagen und Grimmen in Flammen. Einsatzkräfte zogen einen Schutzstreifen und verhinderten, dass das Feuer auf ein angrenzendes Waldstück übergriff. | 13.08.2022 15:27

