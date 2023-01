Stand: 31.01.2023 11:22 Uhr Grimmen: Diebe plündern Solarpark-Trafohäuser

In Vorpommern haben Diebe Bauteile aus einem Solarpark gestohlen und damit einen Schaden von rund 60.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ist ein umzäuntes großes Gelände nahe Appelshof bei Grimmen (Vorpommern-Rügen) betroffen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden dort vermutlich am Wochenende die Umzäunung und Trafo-Gebäude aufgebrochen, elektrische Bauteile ausgebaut und gestohlen. Der Vorfall in dem Sieben-Megawatt-Park sei den Betreibern am Sonntag aufgefallen und danach angezeigt worden. Es war laut Polizei der erste größere Diebstahl im Jahr 2023 bei Solarparks im Nordosten.

