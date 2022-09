Stand: 30.09.2022 19:10 Uhr Grimmen: CDU rief zur Protest-Sternfahrt auf

Rund 50 Fahrzeuge haben sich an einer Protest-Sternfahrt in Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen) beteiligt, zu der der CDU-Stadtverband aufgerufen hatte. Anschließend nahmen am Freitagnachmittag rund 200 Menschen an einer Kundgebung in der Stadt teil. Vor allem Handwerker und Gewerbetreibende brachten ihre Existenz-Ängste zum Ausdruck, die durch steigende Energiepreise und die gesunkene Kauflust der Kunden verursacht seien.

