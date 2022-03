Stand: 19.03.2022 07:26 Uhr Grimmen: Brand im Mehrfamilienhaus

Wegen eines Feuers mussten in Grimmen mehrere Mieter eines Mehrfamilienhauses mitten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Dabei ist ein Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Zunächst wurden vier Bewohner von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Weil die Rauchentwicklung während der Löscharbeiten zugenommen hatte, wurde auch ein Nachbaraufgang evakuiert. Gegen drei Uhr konnte alle 17 Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. | 19.03.2022 07:25

