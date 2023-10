Stand: 13.10.2023 04:41 Uhr Grimmen: Baum fällt auf 17-Jährigen

Bei Baumfällarbeiten ist ein 17-jähriger Auszubildender von einem umstürzenden Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend auf einer Ackerfläche in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Jugendliche wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.10.2023 | 06:00 Uhr