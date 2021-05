Stand: 12.05.2021 08:03 Uhr Grimmen: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 194 in der Nähe von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 57 Jahre alter Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. An einer Kreuzung missachtete am Dienstagnachmittag zunächst ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit dem Auto des 57-Jährigen zusammengestoßen. Während der Reinigung der Straße und Bergung der Fahrzeuge war die B 194 drei Stunden lang gesperrt. | 12.05.2021 08:02